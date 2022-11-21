Trabzonspor transfer haberi... Cornelius’u sattıktan sonra Maxi Gomez ve Umut Bozok’u transfer eden Trabzonspor, forvetlerinden beklediği verimi alamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Dünya Kupası arası sonrası hücum hattında daha üretken bir takım ortaya çıkarmak istiyor. Umut, kamp süresince takımla olacak. Gomez, Uruguay Milli Takımı ile Katar’da... Ara transfer döneminde ise Trabzonspor’un kadrosuna golcü takviyesi yapabileceği konuşuluyor. Ancak bunun için öncelikle yabancı kontenjanının boşaltılması lazım. Gomez ile başta Celta Vigo olmak üzere bazı kulüpler yakından ilgilenirken, 26 yaşındaki santrforun kalıp kalmayacağına göre durum netleşecek.

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Dovbyk uçuşa geçti

Suudi Arabistan basını Aboubakar ile Trabzonspor’un ilgilendiğini iddia ederken, Dnipro forması giyen Artem Dovbyk ise geçen sezondan beri gündemde. Dovbyk, bu sezon çıktığı 21 maçta 15 gol, 4 asistlik müthiş bir performans gösterirken, Ukrayna ekibiyle sözleşmesi 2023’ün Aralık ayında bitecek.

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