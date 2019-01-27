Trabzonspor'da Başakşehir mağlubiyeti sonrasında Sivasspor karşısında galibiyetten başka bir sonucu düşünmeyen teknik direktör Ünal Karaman, sahaya süreceği ilk 11’i de belirledi.

Başakşehir karşısında oynanan oyundan memnun olan ve eksik oyuncular nedeniyle kadroda rotasyon yapma şansı bulunmayan genç çalıştırıcı, geçen hafta sahaya sürdüğü 11’i bozmayacak.

Yalnızca sakat olan Joao Pereira’nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağ bekte, Batuhan Artarslan’ın ise orta alanda görev yapması bekleniyor.

20 gole katkı

Tüm planlarını galibiyet üzerine kuran Trabzonspor’un, çift forvetle sahaya çıkacağı kaydedildi. Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban’a aynı anda forma vermeyi planlayan Karaman, erken dakikalarda skor avantajını yakalamak istiyor.

Rodallega ve Ekuban ikilisi, bu sezon tam 20 gole direkt olarak katkı sağladı.