Sörloth’un ardından Trabzonsporlu taraftarların ‘Kuzey’in Yeni Kralı’ diye seslendiği Danimarkalı yıldız, şampiyonluğun yanı sıra ligde krallığa ulaşmak istiyor. 15’er gollü Umut Bozok ve El Kaabi’yi 14 golle takip eden Cornelius, kalan 4 maçlık periyotta 4 kez fileleri havalandırırsa, kariyer rekoruna ulaşacak. Hollanda ve İtalya’dan pek çok kulübün radarına giren Cornelius için yaz döneminde 10 milyon Euro civarında transfer tekliflerinin gelmesi bekleniyor.
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