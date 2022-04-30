Sörloth’un ardından Trabzonsporlu taraftarların ‘Kuzey’in Yeni Kralı’ diye seslendiği Danimarkalı yıldız, şampiyonluğun yanı sıra ligde krallığa ulaşmak istiyor. 15’er gollü Umut Bozok ve El Kaabi’yi 14 golle takip eden Cornelius, kalan 4 maçlık periyotta 4 kez fileleri havalandırırsa, kariyer rekoruna ulaşacak. Hollanda ve İtalya’dan pek çok kulübün radarına giren Cornelius için yaz döneminde 10 milyon Euro civarında transfer tekliflerinin gelmesi bekleniyor.



