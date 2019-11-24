Sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace’tan iki yıllığına kiralanan Alexander Sörloth durdurulamıyor... Milli ara öncesinde ligde oynanan son Göztepe ve Alanya maçlarını boş geçen Norveçli futbolcu, milli takım formasıyla coşmuştu.

Faroe Adaları’na 2, Malta’ya da 1 gol atan ve Trabzon’a moralli dönen 23 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü’nü de affetmedi. Yıldız oyuncu, 6. dakikada takımının ilk golünü attı ve ligdeki 7. sayısını kaydetti. 3 de asist yapan başarılı futbolcu, Yeni Malatyalı Jahovic ve Guilherme ile beraber ligin en fazla skora katkı veren (10) oyuncusu oldu.

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