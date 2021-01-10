1.Lig’in flaş ekibi Tuzlaspor’da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Gökcan Kaya, Trabzonspor’un radarına takılmıştı. Futbol izleme komitesinin önerdiği 25 yaşındaki gurbetçi orta saha için nabız yoklanırken, talipleri de her geçen gün artıyor. Başarılı futbolcuyla Göztepe, Hatayspor ve Yeni Malatyaspor yakından ilgileniyor. Hem oyuncuyla hem de kulübüyle temas kuran Süper Lig ekipleri, devre arası transferinde işi bitirmek amacında. Çıktığı 16 lig maçında 1 gol, 6 asistlik skor katkısı gösteren Gökcan, Danimarka’da futbol altyapısını aldı. Tuzlaspor ile 2023’e kadar kontratı bulunan Gökcan Kaya, Danimarka’da U18, U19 ve U20 milli takımlarında görev almıştı.

Safa Can Konuksever



