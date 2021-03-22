Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, bu sezon yükselen performansını Ankaragücü maçında da devam ettirdi. Milli file bekçisi, 4-1 kazanılan mücadelede forvetlerin golleri konuşulsa da yaptığı altı kurtarışla galibiyetin mimarı oldu.

Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Djaniny ve iki kez rakip ağları sarsan Ekuban ön plana çıkarken, Uğurcan Çakır da üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Sadece Hüseyin Türkmen’in yaptığı penaltıda kalesini gole kapatamayan bordo-mavili file bekçisi, özellikle ilk yarının sonunda ve ikinci devrenin başında Ankaragücü’nün pozisyonlarında devleşti, zaferde aslan payını kaptı.

Aslında bu mücadele Çakır’ın başarılı performanslarından sadece biriydi. Bordo-mavili takımın bu sezon çıktığı 30 Süper Lig maçının 28’inde görev yapan 24 yaşındaki file bekçisi 29 gol yerken, 10 müsabakada kalesini kapattı. Öte yandan Uğurcan’ın her geçen sezon performansının üzerine koyması piyasa değerine de yansıdı. Transfermarkt’ın verilerine görev Çakır, 2015 yılında 75 bin euro olan değerini 16 milyon euroya kadar çıkardı. (Skorer)