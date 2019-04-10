Spor Toto Süper Lig'de 46 puan ile 4. sırada yer alan Trabzonspor, Avrupa Kupaları'na katılma yolunda üst basamakları zorlarken, kendisini takip eden rakipleriyle de arasındaki puan farkını açıyor. Ligin ikinci yarısında kadro derinliği nedeniyle hamle oyuncusu kullanmakta zorlanan Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde güven veren futbol ortaya koyan bordo-mavili takım önemli geri dönüşlere de imza attı.

Geri dönüşleri evinde yaptı

Karadeniz ekibi, bu sezon geriye düştüğü 12 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 7 kez ise mağlup oldu. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 2-0 yenik duruma düşen Trabzonspor, maçı 4-2 kazandı. Bordo-mavililer 25. haftada ise sahasında Akhisarspor karşısında 1-0 yenik sürdürdüğü maçı 2-1 kazanırken, son olarak 1-0 yenik başladığı Antalyaspor maçını 4-1 kazandı. Karadeniz ekibi, geride olduğu iki maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer söz konusu maçlardan toplam 11 puan çıkardı.

Trabzonspor öne geçtiği 17 maçta ise 13 galibiyet elde ederken, 4 kez de beraberlikle ayrıldı.

İHA