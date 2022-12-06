Dünya Kupası arasında Antalya’da kampa giden Trabzonspor , ilk hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, U19 takımından çağırdığı Arif Boşluk’a bu mücadelede 11’de şans verirken, 62 dakika sahada kalan genç sol bek ortaya koyduğu mücadele ile dikkat çekti.

















Abdülkadir Ömür de Trezeguet’nin golünde şık bir asist yaparken, ilk yarıda etkili performans gösterdi. Bu karşılaşmayı pek çok Avrupa kulübünün temsilcisi izlerken, yarınki Crystal Palace maçında da scouatlar (izleme ekibi) takipte olacak. Aynı zamanda futbolcu menajerleri de Antalya’daki hazırlık karşılaşmalarını tribünden takip ediyor. Avcı’nın, Arif’in yanı sıra diğer genç isimler Caner Uzun ve Poyraz Yıldırım’a da süre vermesi bekleniyor. Trabzonspor’un kamptaki diğer genç oyuncuları; Muhammet Taha Tepe, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Kerem Şen ve Doğucan Haspolat.