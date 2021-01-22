Süper Lig'de ilk yarının son maçları bu hafta oynanacak. Trabzonspor, ligin 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor. Abdullah Avcı, 22 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak maçın kadrosunu belirledi. Bordo mavililerde, kadro dışı kalan Joao Pereira, geçtiğimiz hafta bordo mavililerin Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür kadroda yer almadı. Fırtına'da Baker, Trondsen ve Plaza da Gençlerbirliği kafilesinde bulunmuyor.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu müsabaka için Ankara'ya gitti. Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman sonrası Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile saat 16.45'te Ankara'ya hareket etti.

İşte Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kadrosu:

Uğurcan, Erce, Arda, Majid, Edgar, Hugo, Hüseyin, Ahmet Can, Atakan, Faruk Can, Marlon, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Flavio, Hakan, Berat, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.