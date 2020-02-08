Trabzonspor’un Gençlerbirliği kâbusu

Gençlerbirliği son dönemde taraftarı önünde Trabzonspor'a büyük bir üstünlük kurdu.

08 Şubat 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor’un Gençlerbirliği kâbusu

Gençlerbirliği son dönemde taraftarı önünde Karadeniz temsilcisine büyük bir üstünlük kurdu. Ankara ekibi, Trabzonspor’u konuk ettiği son 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Başkent temsilcisi, Bordo-Mavililer karşısında söz konusu maçlarda 2 galibiyet alırken, 3 de beraberlik yaşadı. Gençlerbirliği’ni deplasmanda son olarak 3 Aralık 2012’de 4-0’lık skorla yenen Fırtına, bugün 7.5 senelik özlemine son vermek istiyor.

Gelecek hafta oynanacak Sivas karşılaşması öncesinde puan kaybına tahammülü olmayan Bordo-Mavililer’de galibiyet dışında hesap yapılmıyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de antrenmanlarda yaptığı toplantılarda maçın önemine dikkat çekiyor. Çıkış arayan Gençlerbirliği ise Fırtına’yı devirerek moral bulmanın hesaplarını yapıyor.

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