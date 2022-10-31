Trabzonspor U19 Takımı, önceki gün Altınordu ile 2-2 berabere kalırken, Süleyman Cebeci 1 gol, 1 asistlik performansıyla yine fark yarattı.

19 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon 9 maçta 8 gol, 5 asistlik istatistik yakalarken, U19’da çıktığı toplam 50 maçta 21 kez rakip fileleri havalandırdı, 27 de gol pası verdi.

Süleyman’ın önümüzdeki süreçte A takımda düzenli idmanlara çıkması bekleniyor.