Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için özel uçakla Gaziantep'e gitti.

Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirirken, çalışma sonrası bordo-mavililer, Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Gaziantep’e hareket etti. Attığı gollerle takımını ligin zirvesine taşıyan Sörloth'a havalimanında taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, tedavisi süren Pereira ve Hosseini dışında tüm futbolcular kadroda yer aldı.

Trabzonspor'un Gaziantep FK kadrosu...

UĞURCAN ÇAKIR, ERCE KARDEŞLER, ARDA AKBULUT, HÜSEYİN TÜRKMEN, GASTON CAMPI, MANUEL DA COSTA, MANOEL MESSİAS, KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ, SERKAN ASAN, ABDURRAHİM DURSUN, FILIP NOVAK, OBI MIKEL, DOĞAN ERDOĞAN, ABDULKADİR PARMAK, JOSE SOSA, BADOU NDIAYE, BİLAL BAŞACIKOĞLU, ABDÜLKADİR ÖMÜR, GUILHERME, ANTHONY NWAKAEME, ALEXANDER SORLOTH, CALEB EKUBAN











