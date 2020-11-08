Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Bordo-Mavililer ilk 7 haftalık periyotta hayal kırıklığı yaratmış ve fatura teknik direktör Eddie Newton'a kesilmişti. Ligdeki tek galibiyetini 3. haftada Yeni Malatya karşısında alan Trabzonspor, Newton sonrasında Alanya'yla kozlarını paylaştı. Ligin en flaş ekiplerinden olan Akdeniz ekibi karşısında Fırtına iyi bir oyun ortaya koydu.

Artık hedef galibiyet

Karadeniz devi bu sezon sahasında hiç kaybetmeyen, hatta gol yemeyen Alanya'dan 1 puan aldı ancak çok çok istediği galibiyete ulaşamadı. 3 puan hasreti 5 maça çıkan Trabzonpor, son galibiyetini 26 Eylül'de yani tam 42 gün önce almıştı. Artık Fırtına'nın hedefi yeni hocasıyla beraber milli ara sonrasında galibiyet serisi yakalamak ve üst sıralara tırmanmak.