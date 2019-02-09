Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Bordo-Mavili takımın kafile kadrosu belli oldu.
İşte Trabzonspor'un Galatasaray kadrosu...
Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Majid Hosseini, Ali Osman Karnapoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Luis İbanez, Batuhan Artlarsan, Murat Cem Akpınar, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Jose Sosa, Berkay Sefa Kara, Anthony Nwakaeme, Vahid Amiri, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega
Sakatlığı tamamen geçen Jose Sosa kadroda yer alırken Novak kadroda bulunmuyor.