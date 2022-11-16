Trabzonspor , sezonu 30 Temmuz’da Sivasspor ile oynadığı Süper Kupa Finali’yle açtı. Bordo-Mavililer, ardından tam 22 maça çıktı. Bu sezon en fazla yorulan takımlardan biri olan Fırtına, son haftalarda eksiklerin de çokluğuyla bunun etkilerini yaşadı. Trabzonspor, Dünya Kupası için verilen lig arasına 5 maçta sadece 1 galibiyet alıp, 4 beraberlikle girdi. Peş peşe yaşanan kayıplar nedeniyle Abdullah Avcı’nın öğrencileri lider Fenerbahçe ’nin 6 puan gerisinde kaldı.

Kupada rakip Samsun

Bordo-Mavililer’in önünde, dev turnuvanın ardından işleri tersine çevirmek için güzel bir fırsat var. Dünya Kupası arasının bitmesinin ardından Trabzonspor önce Türkiye Kupası’nda Samsunspor ile karşılaşacak. Avcı’nın öğrencileri ligdeki ilk maçını ise Fenerbahçe ile üstelik Akyazı’da 40 bin taraftarının önünde oynayacak. Fırtına, bu maçı kazanırsa adeta yeni bir sayfa açacak. Bordo-Mavililer bunu başarması halinde Sarı-Lacivertliler ile olan farkı 3 puana indirecek. Ayrıca zirve yarışındaki tüm rakiplere, şampiyonluk yolunda hala ne kadar iddialı olduğunun mesajını verecek.

6 maçta 2 deplasman

Fırtına, Fenerbahçe mücadelesinin ardından oynadığı 4 maçla ligde ilk yarıyı tamamlayacak. Trabzonspor, Karagümrük deplasmanı sonrası Karadeniz derbisinde Giresunspor’u ağırlayacak. Ardından Alanya’ya gidecek olan Bordo-Mavililer, Akyazı’da Başakşehir’i konuk ederek ligin ilk yarısını bitirecek. Dünya Kupası nedeniyle lige ara verildiği için, devrede ara verilmeyecek ve İstanbulspor maçıyla birlikte Trabzonspor için sezonun ikinci perdesi başlayacak. Fırtına, ligde 6 maçta sadece 2 kez deplasmana gidecek.