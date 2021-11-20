Galatasaray ’ın 9, Beşiktaş ile Fenerbahçe ’nin 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bu hafta farkı daha da artırabilir. Çünkü Fırtına’nın rakipleri, çok zorlu maçlar oynayacak. Beşiktaş, bugün ligin formda takımı Alanyaspor’a konuk olacak. Yarın da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Bordo-Mavililer ise rakipleri maçlarını yaptıktan sonra pazartesi günü Gaziantep FK’yı Akyazı’da ağırlayacak. Kısacası Fırtına, yine fırsat haftasında... Abdullah Avcı ve ekibi, 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmesi halinde zirvede iyice avantajlı konuma gelebilir.

‘Kimseye bakmayacağız’

Oyuncularına rehavet uyarısı yapan Avcı, “Biz kimseye bakmayacağız, sadece kendi işimize odaklanacağız. Kazanma alışkanlığını sürdürmeliyiz. Zirvede olan biziz ve öyle kalacağız. Aynı konsantrasyon, aynı disiplinle devam” ifadelerini kullandı.