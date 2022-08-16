Temsilcimiz Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oldu. Hatayspor maçında sakatlanan ve kolunda kırık meydana gelen Edin Visca'nın yokluğunda ilk 11'de şans bulan Jean Evrard Kouassi, Bordo-Mavili taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı. Çok etkisiz bir oyun ortaya koyan ve adeta yokları oynayan Fildişili yıldız, devre arasında Abdullah Avcı tarafından oyundan alındı, yerine ise Jorge Djaniny girdi. 44. dakikada bir de sarı kart gören Kouassi, sosyal medyada da olumsuz eleştiriler aldı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Kouassi, şampiyonluk yolunda oynanan kritik maçlarda oyuna genelde sonradan girmişti. Fildişili futbolcu, ligde gol atamazken, kupada Denizlispor 'a 1 gol atmıştı.