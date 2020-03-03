Aldığı başarılı sonuçların yanı sıra hem kadrosu hem de oynadığı futbolla ligde şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yarı final heyecanı yaşıyor. Son yılların en başarılı dönemini geçiren Bordo-Mavililer, lig kadar Türkiye Kupası’nı da önemsiyor. Kupaya dahil olduğu 5. tur maçından bu yana neredeyse hiçbir maçta rotasyon yapmayan ve zaferi ne kadar istediğini gösteren Karadeniz devi bugün ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Pereira sakat

Teknik direktör Hüseyin Çimşir sahasında oynayacakları maç öncesinde tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Kadıköy’deki rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor almayı hedefleyen genç hoca bu doğrultuda zaferi getirecek 11’i de belirledi. Kaleyi Uğurcan’a emanet edecek olan başarılı teknik adam, Pereira’nın sakatlığı nedeniyle savunma dörtlüsünü Kamil Ahmet, Campi, Costa ve Novak ile oluşturacak.

Orta sahada cezalı Mikel’in yokluğunda Abdulkadir Parmak’a şans verecek olan Çimşir, Sosa ile Ndiaye’yi de sahaya sürecek. Genç çalıştırıcı, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth’la da rakip kalede gol arayacak.

Abdülkadir ikinci yarıda

29 Ağustos’taki AEK maçında menisküsü yırtılan Abdülkadir Ömür 184 gün sonra geçen hafta oynanan Rize maçıyla sahalara dönmüştü. Hafta içindeki idmanlarda istekli görüntüsü ile dikkat çeken milli oyuncu, bu akşamki dev maça kulübede başlayacak. 20 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Hüseyin Çimşir’in tercih etmesi halinde oyununun gidişatına göre ikinci yarıda forma giyebilecek.

Vedat Muriç’e özel önlem

Teknik direktör Hüseyin Çimşir derbi planını hazırladı. Genç hoca, oyuncularından maç boyunca önde baskı yapmasını istiyor. Orta saha oyuncularından da hem savunmaya hem de hücuma destek vermesini talep eden Çimşir, savunmacıları ise Vedat Muriç konusunda uyardı. Başarılı teknik adam, hem Campi hem de Costa’dan maç boyunca Kosovalı forvete markaj uygulamasını istedi. Çimşir bir an olsun konsantrasyon kaybı istemiyor.



