En son geçtiğimiz sezonki Antalyaspor maçını Akyazı’da oynayan Trabzonspor , 103 günlük aranın ardından yuvaya döndü... Şampiyonluğun ardından zemin ciddi hasar gördüğü için Altay mücadelesi Olimpiyat Stadı’nda oynanırken, ligin ilk haftasındaki İstanbulspor maçı da deplasmandaydı. Trabzon’da sevenler dün akşam kavuştu. 2022-2023 sezonunun ilk iç saha karşılaşmasına çıkan Fırtına’ya, taraftarı müthiş destek verdi. Tribünleri tamamen dolduran Bordo-Mavili futbolseverler, maç öncesinde özellikle teknik direktör Abdullah Avcı’ya yoğun sevgi gösterdi.

Meşalelerle karşılama

Maç öncesinde her zaman olduğu gibi takım otobüsünü meşalelerle stat girişinde karşılayan taraftarlar, karşılaşma sonrasında da takımı çağırıp, Kopenhag deplasmanı öncesi galibiyet istedi. Bordo-Mavililer, Şampiyonlar Ligi PlayOff turu ilk maçında Salı günüDanimarka’da Kopenhag’a konuk olacak.