Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton Her Gün Spor'a konuk oldu. Burada Başakşehir - PSG maçında yaşanan ırkçılık olayını değerlendiren Newton "Çok talihsiz bir olay yaşadık, ırkçılığın taraftarlarca yapılması başka bir şey ama maçın hakemi tarafından yaşanması hayal kırıklığı yaşatan durum. " ifadelerini kullanırken tespitlerini de paylaştı.

UEFA'nın yaptırımlarının büyük önem arz ettiğini ifade eden Newton "UEFA'nın mümkün olan en sert şekilde tepki vermesini bekliyoruz. Bunun sadece medya taraftar ve yetkililerin konuşması gerekmiyor. Bunun bir hakem tarafından yapılması onları şoka uğrattı, çok rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Reaksiyonlara baktığımız zaman çok sinirlendiklerini görebiliriz.. Böylesine yoğun bir deplasmanda böyle bir yorum duymak sizi hayal kırıklığına uğrattırır ve sinirlendirir.

'UEFA YETERLİ YAPTIRIM YAPMADI'

Daha önce çalıştığı Demba Ba ile ilgili yorum yapan Newton "Irkçılık Demba’nın canını yakmıştır. Laflarını konuşmadan önce tartar, çok duygusal karşıladığını söyleyebilirim. Çok zeki adam olduğunu söylemiştim. Buna uygun davranacaktır. Radikal kararlar gelir mi bilmiyorum ama güçlü kararlar gelmesi gerekiyor. Güçlü bir şekilde liderlik yapması gerekiyor. Açıklama yapmaları lazım. UEFA yeterli yaptırımları yapmadı, küçük cezalar verdi. Bu nedenle ırkçılık gelişmeye devam etti. Çünkü cezalar yeteri kadar katı değil. Bu noktadan sonra ciddi şekilde düşünmeliler. Şuradaki beyaz adam demezsininz hakem döndü şu siyah adam dedi. Bunu farklı bir şekilde söylemezseniz. Demba Ba ve Webo eleştirmekte haklılar, sayısız yolu var bunu söylemenin. Siyahi koçlara iş vermek istemediğini söylemem ama matematik yalan söylemez, İngiltere’de oldukça az bu da anlatıyor zaten. " ifadelerini kullandı.

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