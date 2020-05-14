Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Belçikalı Georges Leekens, 70 yaşında teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıkladı.

Yaklaşık 35 yıllık teknik direktörlük kariyerinde birçok takımı çalıştıran Leekens, Belçika dışındaki ilk deneyimini 1992-93 sezonunda Trabzonspor'un başına geçerek yaşamıştı.

Het Laatste Nieuws'e verdiği röportaj sonrası BELGA'ya da kararını doğrulayan bir açıklama yapan Leekens, "35 yıllık koçluk kariyerimde harika tecrübeler yaşadım. Hem Belçika'da hem yurt dışında... Şimdi artık yeter. Kendime zaman ayırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



