Trabzonspor'un eski futbolcusu Hyun-jun Suk'un corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fransa 2. Ligi Troyes'da forma giyen futbolcuda corona virüs tespit edildi. Güney Koreli futbolcunun bir süredir rahatsızlığı olduğu ve ardından yapılan testler neticesinde koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı belirtildi. Troyes kulübü, bu vakanın ardından tesislerdeki çalışmaları tamamen durdurdu.

Hyun-jun Suk, Fransa'da corona virüs teşhisi koyulan ilk futbolcu oldu.

Geçtiğimiz günlerde de Kylian Mbappe yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle corona virüs testi yaptırmış, sonuç negatif çıkmıştı.

2016-17 sezonunda Porto'dan büyük umutlarla Trabzonspor'a transfer olan Hyun-jun Suk, Türkiye'de 17 maça çıkarken 1 gol atmıştı...