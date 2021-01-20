Bordo-Mavililer, Enzo Perez transferinde artık sona geldi... Transfer döneminin açıldığı günden bu yana Arjantinli orta saha için bastıran Fırtına mutlu sona çok yakın. River Plate, taraftarın sevgilisi olan 34 yaşındaki oyuncuyu göndermek istemese de Fırtına, Perez'e reddedilemeyecek bir teklif sundu.









Son kez Avrupa...

Karadeniz devi, ülkesinde senelik 600 bin Euro kazanan tecrübeli oyuncuya yıllık 1.2 milyon Euro önerdi. Son kez kariyerinde bir macera yaşamak ve Avrupa'ya dönmek isteyen yıldız oyuncunun bu teklife çok sıcak baktığı ve yönetimden transferi için kolaylık istediği öğrenildi.

Bu hafta sonuçlanacak

Arjantin basını da bu gelişmeyle ilgili, "Perez'in hafta içinde kulübüyle bağlarını kopartması bekleniyor. Trabzonspor, 600 bin Euro kazanan Perez'e iki katını teklif etti" ifadelerini kullandı. Yönetim bu hafta içerisinde transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.











