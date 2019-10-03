Geride bıraktığımız sezon 11 gol, 10 asistle oynayan Anthony Nwakaeme, yeni sezona tutuk başlamıştı. Çıktığı 9 maçta sadece 1 asist yapan Nijeryalı futbolcu, en ihtiyaç duyulan karşılaşmada sahneye çıktı. Beşiktaş ile oynanan kritik maçta patlama yapan 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol, 1 asiste imza atarak, 4-1’lik galibiyette büyük rol oynadı.

Yıldız oyuncu, bu akşam oynanacak Basel karşılaşmasında da Fırtına’nın en önemli kozlarından biri olacak. Ünal Karaman’ın en güvendiği isimlerin başında gelen Nwakaeme, atacağı ya da attıracağı gollerle takımına galibiyeti getirmek istiyor.

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