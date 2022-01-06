Sezon başındaki transfer operasyonuyla gövde gösterisi yapan, ilk yarı performansıyla başarıyı taçlandıran ve devre arası hamleleriyle de işi şova dönüştüren Trabzonspor , Süper Lig 'in ikinci devresine durdurulması çok güç hücum hattıyla çıkacak. Henüz net bir kadro çıkarmak zor olsa da Abdullah Avcı'nın ideal hücum 4'lüsü Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas, Edin Visca ve Andreas Cornelius şeklinde olması bekleniyor. Oldukça çeşitli ve bol opsiyonlu gol ayaklarına sahip olan Fırtına'nın ideal 4'lüsü bu sezon skor katkılarıyla öne çıktı.

Krallık mücadelesi

Yeni transfer Edin Visca 4 gol, 9 asistlik performansıyla asist krallığında zirvede yer alırken, Cornelius da bir santrfor olarak 10 gol, 2 asistle krallık tacı için mücadele veriyor. Nijeryalı yıldız Nwakaeme 7 kez ağları sarsıp, 6 kez de gol pası verirken, 'Çilingir' lakaplı Bakasetas 7 gol, 8 asistle alkışları topladı.

Korkulu rüya olacaklar

Ligin ikinci yarısında Bordo-Mavili formanın hücum ekibini oluşturması beklenen söz konusu 4'lü bu sezon toplamda rakip filelere 28 gol bırakıp, 25 de asist yapmayı başardı. Fırtına'nın gol silahları ikinci yarıda da rakip savunmacıların korkulu rüyası olacak gibi görünüyor...

Oyuncu Gol Asist

E.Visca 4 9

A.Cornelius 10 2

A.Nwakaeme 7 6

A.Bakasetas 7 8

Toplam: 28 gol, 25 asist

Atalay Özçelikli