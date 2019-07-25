Rodallega'nın ayrılışı sonrasında forvet arayan Trabzonspor, alınan bilgilere göre; dünyaca ünlü bir golcünün peşinde. Ancak Obi Mikel transferinde olduğu gibi rakamın yükselmesini istemeyen yönetim, bu ismi açıklamak istemiyor.

Resmi açıklama ise büyük ihtimalle bugün yapılacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Forvet işini en geç çarşamba-perşembe gibi hallederiz” demişti. Yeni forvetin de yine Obi Mikel gibi tanınmış bir isim olması bekleniyor. Trabzonspor bu sezon şampiyonluğu kafasına koymuş durumda.

Kaynak: Akşam