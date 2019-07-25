Trabzonspor'un dünyaca ünlü golcüyü açıklaması an meselesi!

Dünyaca ünlü bir golcünün peşinde olan Trabzonspor, fiyat yükselmesin diye bu ismi sır olarak saklıyor. Bugün resmi açıklama gelebilir.

25 Temmuz 2019, Perşembe 08:14 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un dünyaca ünlü golcüyü açıklaması an meselesi!

Rodallega'nın ayrılışı sonrasında forvet arayan Trabzonspor, alınan bilgilere göre; dünyaca ünlü bir golcünün peşinde. Ancak Obi Mikel transferinde olduğu gibi rakamın yükselmesini istemeyen yönetim, bu ismi açıklamak istemiyor.

Resmi açıklama ise büyük ihtimalle bugün yapılacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Forvet işini en geç çarşamba-perşembe gibi hallederiz” demişti. Yeni forvetin de yine Obi Mikel gibi tanınmış bir isim olması bekleniyor. Trabzonspor bu sezon şampiyonluğu kafasına koymuş durumda.

Kaynak: Akşam

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