8 Nisan 2018’de Trabzonspor’da başkanlığa seçilen, herkesin kaçtığı ortamda elini taşın altına koyan Başkan Ahmet Ağaoğlu, 2 yıllık süreçte kulübü ayağa kaldırdı. Ağaoğlu geldiğinde 5. sırada olan takım, şu anda yarı kadro maliyetiyle Süper Lig’in lideri. Peki nasıl? İşte böyle...

1- 1329 OY İLE SEÇİLDİ

Bundan 2 yıl önce Trabzonspor’da başkanlık koltuğuna Ahmet Ağaoğlu oturdu ve o günden sonra Bordo- Mavililer adeta küllerinden doğdu... 8 Nisan 2018’deki seçimde kullanılan 1559 geçerli oyun 1329’unu alan Ağaoğlu göreve geldiğinde, takım 5. sıradaydı, ligin 28. haftası geride kalmıştı. 6 haftalık süreç için hoca değişikliğine gitmeyen ve Rıza Çalımbay ile devam eden Ağaoğlu, operasyonu sezon sonunda yaptı...

2- 35 MİLYON EUROLUK KADRO

Muharrem Usta’dan maaş maliyeti 35 milyon Euro’yu aşan bir kadro alan Başkan, önce bunu yarı yarıya indirdi. Okay, Bero ve Castillo’nun satışından yaklaşık 10 milyon Euro kazanan yönetim, Hubocan, Ndoye, Durica, Uğur Demirok gibi yüksek maliyetli isimleri gönderdi. Takımın başına da Ünal Karaman getirildi. Nwakaeme, Ekuban, Hosseini gibi ucuz ve doğru transferlerle geçiş sezonunda kadrodaki güç kaybını önleyen yönetim, esas değişimi sezon içinde yaptı.

3- MALATYA MAÇI DÖNÜM NOKTASI

12. haftada 5-0 kaybedilen Yeni Malatya maçı, tam anlamıyla dönüm noktası oldu. Herkes Ünal Karaman’ın gönderilmesini beklerken, Başkan Ağaoğlu hocanın arkasında durdu ve takımın en çok kazanan oyuncularından Burak Yılmaz (3.5 milyon Euro artı bonuslar) ve Onur Kıvrak’ı (2 milyon 250 bin Euro) kadro dışı bıraktı. Başkan, deyim yerindeyse takımın ‘papaz’ oyuncularını uzaklaştırıyor, Trabzonspor sonraki hafta ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Avni Aker’de 2-1 yeniyordu. Kalede ise Uğurcan vardı. Genç file bekçisi çıktığı ilk derbi maçında devleşti ve sonrasında bir daha eldivenleri kimseye vermedi.

4- UĞURCAN ÇAKIR'IN DOĞUŞU

Devre arasında gönderilen Onur ve Burak’ın yanı sıra 2 milyon 250 bin Euro kazanan Kucka da 4.5 milyon Euro’ya satıldıktan sonra tam anlamıyla ‘öze dönüş’ politikasına geçildi. Takımın gençleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür artık daha fazla sorumluluk alırken, Uğurcan’ın ardından Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak gibi isimler de 11 oyuncusu oldu. Geçiş sezonu olmasına rağmen şampiyon Galatasaray’ın 6 puan gerisinde 4. sırada ligi tamamlayan Fırtına, sonraki yıl için ise tüm planlarını zirve için yapıyordu...

5- TRANSFERDE MÜTHİŞ OPERASYON

Yaz transfer döneminde Olcay, Rodallega, Ibanez, Amiri’yi göndererek yine bütçeyi rahatlatan Trabzonspor Yönetimi, Yusuf Yazıcı’yı ise toplamda 17.5 milyon Euro’luk rekor satışla Lille’e yolladı. Ekuban’ın bonservisini 1 milyon Euro’ya hiç düşünmeden alan, Sturridge ve Obi Mikel transferiyle taraftarını heyecanlandıran Başkan Ahmet Ağaoğlu, esas hamleyi ise Sörloth ile yapmıştı. Devre arasında da büyük bir operasyon yaşandı. Takımdaki beklenmedik hoca değişikliğinin ardından Ünal Karaman’ın yerine sistemin devamı olarak Hüseyin Çimşir’i getiren Ağaoğlu, cesur bir kararla Trabzonspor’un eski kaptanına 40 yaşında takımı emanet etti.

6- ARTIK O SENE BU SENE

Ocak ayındaki Ndiaye, Guilherme, Da Costa, Bilal ve Messias transferiyle net bir şekilde ‘Şampiyonluğu istiyoruz’ mesajı veren Fırtına, Sturridge ve Obi Mikel’i kaybetmesine rağmen liderlik koltuğuna çıktı. Bu iki yıldızın gitmesiyle maaş bütçesi 15 milyon Euro seviyelerine kadar inen Trabzonspor, İstanbul’daki büyüklerin 3’te 1 hatta 4’te 1 maliyetiyle şampiyonluğa yürüyor. Ve artık Bordo- Mavililer’de yöneticisinden futbolcusuna kadar herkes, bir an önce koronavirüs salgınını atlatıp, lig sonunda o kupayı kaldırmak için sabırsızlanıyor.