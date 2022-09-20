Süper Kupa’yı alarak sezona giriş yapan, ligin ilk iki maçını da gol yemeden kazanan Trabzonspor için sonrasında işler tersine dönmüştü... Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhag’a elenen Bordo-Mavililer, ligde de Antalyaspor ve Adana Demirspor’a mağlup oldu. Devamında UEFA Avrupa Ligi’ndeki Ferencvaros maçı da kaybedildi. Fırtına’nın üst üste oynayacağı Kızılyıldız ve Gaziantep FK karşılaşmaları çok kritikti. Parolayı ‘4 günde çifte zafer’ olarak belirleyen Karadeniz ekibi, hedefine ulaştı. Avrupa’da gruptaki ikinci maçında Kızılyıldız’ı 2-1’lik skorla geçen Trabzonspor, önceki gün de 2-0 geriden gelip Gaziantep FK’yı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 devirdi.

Avcı kamp gibi görüyor

Yaptığı müthiş geri dönüşte geçtiğimiz sezonki performansını hatırlatan Fırtına, tam anlamıyla kendine geldi. Milli araya moralli giren Trabzonspor için lige verilen bu mola ilaç olacak. Hem sakat isimler takıma katılacak hem de transferin son günlerinde kadroya katılan yeni oyuncular, Abdullah Avcı’nın oyun sistemine daha iyi uyum sağlayacak. Avcı, bu süreci mini bir kamp dönemi gibi değerlendirecek.

50 günde 12 maç...

Trabzonspor, Milli araya kadar olan süreci oldukça yoğun bir tempoda geçirdi. Bordo-Mavililer, sezon başından bu yana tam 12 resmi maça çıktı. 30 Temmuz’da Süper Kupa’daki Sivasspor karşılaşmasıyla başlayan süreç, önceki gün oynanan Gaziantep FK karşılaşmasıyla sona erdi. Bu periyotta 7 lig maçı oynayan Fırtına, Avrupa’da 4 karşılaşmaya çıktı. Toplam 12 maçta 4 yenilgi yaşanırken, 6 galibiyet alındı. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.