Fırtına, son yıllarda Denizlispor ile karşılaştığı maçlarda hep sıkıntı yaşamıştı. Şampiyonluğu kaçırdığı geçen sezon rakibine iki karşılaşmada da boyun eğen ve tam 6 puan yitiren Bordo-Mavililer, Türkiye Kupası’nda yine çok zorlanmış ve penaltılarla hedefe ulaşmıştı. Bu sezon ise ligin ilk yarısındaki maçta Trabzonspor yine kazanamadı, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, şanssız seriyi dün akşam bitirdi. Bakasetas’ın tek golüyle işi çözen Fırtına’nın ligdeki çıkışı devam etti. Puan cetvelinde 4. sıraya yükselen Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş’la farkı 6 puana indirdi.

Tırmanış sürüyor

Lider Fenerbahçe’yle de fark 9 puan. Ancak bu hafta derbi var. Denizlispor ise son sıradan yine kurtulamadı. Hakan Kutlu yönetiminde geçen hafta Göztepe’yi devirip umutlanan Horozlar, 17 puanda kaldı.