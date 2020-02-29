Bordo-Mavililer’de teknik direktör Hüseyin Çimşir tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Bu doğrultuda Rizespor’un güçlü ve zayıf yönlerini öğrencilerine ezberleten genç çalıştırıcı, zaferin şifresini de belirledi. Başarılı hoca, maçın başında bulacakları bir golle öne geçmeleri halinde 3 puanı alacaklarına inanıyor.

Şok pres ve önde baskı

Bunun en büyük sebebi de Rizespor’un geriye düştüğü maçlardan puan çıkaramamış olması. Ligin 23 haftalık bölümünde 12 maçta geriye düşen Mavi-Yeşilliler söz konusu sınavlardan sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Çimşir de bugün ilk düdükten itibaren şok pres, önde baskı ve erken gol istiyor.

Atalay Özçelikli