Marek Hamsik her geçen maç biraz daha efsaneleşiyor, Grande (Büyüksün) lakabının hakkını sonuna kadar veriyor. 34 yaşındaki Slovak yıldız, Beşiktaş deplasmanında tek kelimeyle muhteşemdi. Bakasetas çıktıktan sonra 10 numara bölgesine geçen Hamsik, üst üste kilit paslar attı. 45 artı 3’te de Abdülkadir Ömür’e nokta atışı asist yaptı. Takımı orta sahada çok iyi yöneten Hamsik, uzatmalarda gelen golün de hazırlayıcısıydı. Beşiktaş’ın baskı kurduğu anda, aşırtma bir pasla savunmadan topu çıkartan Hamsik, 3 ismi oyundan düşürdü. Devamında Abdülkadir Ömür topu Cornelius’a aktardı, Danimarkalı forvet, Nwakaeme ile paslaşıp, ağları havalandırdı.

Muhteşem istatistikler...

Slovak oyuncu, hücumdaki etkinliği bir yana mücadelesiyle de fark yarattı. Hamsik, 12,687 km. ile yine sahanın en çok koşan ismi oldu. Onu, 11,823 ile Umut Meraş ve 11,670 kilometreyle Josef takip etti. 34 yaşındaki maestro, yüzde 92,3’lük pas yüzdesi yakalarken, 4 şut pası verdi, 3 ikili mücadele kazandı, 3 de pas arası yaptı.