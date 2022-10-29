Trabzonspor 'un 52. Genel Kurul Divan toplantısı bugün gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda bordo-mavililerin toplam borcunun 1 milyar 980 milyon TL olduğu açıklandı.

Toplantıda söz alan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "185 milyon Euro civarında bir borç yüküyle devraldığımız kulübü, 105-108 milyon Euro civarı borç yüküne indirmeyi başardık.

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Sürekli olarak bizim 3-4 milyar TL borcumuz olduğunu söylüyorlar. Denetleme Kurulumuz inceledi. Borcumuz 1 milyar 980 milyon 882 bin TL" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPIYI SAĞLAM BİR ZEMİNE OTURTAMADIK"

Son yıllarda yetiştirdiği ve Avrupa'ya ihraç ettiği oyuncularla ön plana çıkan Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu, altyapıyla ilgili olarak da öz eleştiri yaptı. Ağaoğlu; "Yönetimin eleştirilmesi gereken en büyük konu altyapı...

Biz Trabzonspor'un altyapısını sağlam bir zemine oturtamadık. Pandemi de araya girince orada ciddi bir irtiafa kaybettik.

Belçika'da bir şirket ile bu konuda mesafe kat etmek için anlaşma sağladık" diye konuştu.

"SEZON SONUNDA KİMİN ŞAMPİYON OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ"

Süper Lig 'deki şampiyonluk mücadelesiyle alakalı da konuşan Ağaoğlu; "Rakiplerimiz sezona iddialı transferlerle girdi. '100. yılda şampiyonluk' diyerek çok agresif başladılar.

Şu anda şampiyonluk mücadelesi veren 5-6 takım var. Yine söylüyoruz şampiyonun kim olduğunu sezon sonunda göreceğiz" diye konuştu.



