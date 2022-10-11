Trabzonspor 'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği Milli sol bek, dün eski takımına karşı mücadele etti. Eren, bu sezon Abdullah Avcı'nın tam anlamıyla vazgeçilmezi oldu. 22 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa karşısında bu sezonki 17. resmi maçına çıktı. 15 kez Bordo-Mavili formayı terleten Eren Elmalı, Ay Yıldızlı forma ile de 2 defa görev yaptı.

Deyim yerindeyse dinlenme fırsatı bulamayan genç futbolcu buna rağmen dün yine takımının en çok koşan ve mücadele isimlerinden biri oldu. Yıldız sol bek hem Kasımpaşa'nın en hızlı hücum silahlarından Fall'u durdurdu hem de her fırsatta ileri çıkarak Trabzonspor ataklarına destek verdi.





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