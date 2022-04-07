Trabzonspor , Akyazı’da Beşiktaş ’ı yenemese de maddi anlamda yönetimin yüzü güldü. Öyle ki Bordo-Mavililer, derbiden önemli bir gelir sağladı. Rekor fiyattan satışa sunulan biletleri taraftarlar çıktığı gibi tüketirken, kulübün kasasına 9.3 milyon TL girdi.Ürün satışları açısından da Trabzon’da tarihi bir gün yaşandı. TSClub mağazalarına akın eden Bordo-Mavili futbolseverler, sadece formalara değil, diğer lisanslı ürünlere de büyük ilgi gösterdiler. Maç günü, yaklaşık 2 milyon TL’lik satış yapıldığı öğrenildi. 34uçak seferi... Beşiktaş maçı nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu Trabzon’da oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaşırken, Türkiye’nin pek çok ilinin yanı sıra yurt dışından da binlerce gurbetçi taraftar şehre gelmişti.Derbi günü gidiş-geliş olmak üzere ek seferlerle birlikte toplam 34 uçuş gerçekleşti.