Bordo-Mavililer, 5 yıl sonra gruplara kaldığı UEFA Avrupa Ligi’nde yarın akşam İsviçre ekibi Basel ile kozlarını paylaşacak. C Grubu’nun ilk maçında İspanyol temsilcisi Getafe’ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, taraftarı önünde Basel’i yenerek 3 puanla tanışmak istiyor. Ancak Fırtına’yı oldukça dişli bir rakip bekliyor... Tarihinde 33 kupası bulunan Mavi-Kırmızılılar, şu anda devam eden İsviçre Süper Ligi’nde ilk 9 haftada 22 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu.

İlk maçta 5 attılar!

Rus ekibi Krasnodar’ı 5-0 gibi farklı bir sonuçla geçerek Avrupa Ligi’ne de iyi başlayan Basel, oynadığı son 8 resmi maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Müthiş bir seri yakalayan İsviçre temsilcisi, söz konusu maçlarda ise rakip kaleye adeta gol oldu yağdı. 8 maçta tam 25 gol kaydeden Mavi-Kırmızılılar, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü. Yani Basel, Trabzon’a oldukça formda gelecek.

Atalay Özçelikli