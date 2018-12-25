Süper Lig'de sezonun ilk yarısını kısıtlı kadrosuna rağmen ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'da yönetim kurulu devre arasında izlenecek transfer politikasını belirledi. Buna göre kulübün ekonomik yapısının şu an için transfere uygun olmadığı ve mevcut kadronun maliyetinin daha da düşürülmesi gerektiği konusunda hemfikir olundu. Bordo-mavililer, şartların uygun olması halinde sadece yabancı bir stoper alınmasına karar verdi. Diğer takviyeler ise altyapıdan olacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un uçuk kaçık rakamlarla transfer yapacak takım olmadığını belirterek, "Bizim sokağa atacak paramız yok. Aslanlar gibi savaşan bir kadromuz var. Bu oyunculara saygısızlık yapmayalım. Bunun içinde Batuhan da var Abdulkadir Parmak da var" dedi.

(Sabah)