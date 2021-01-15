Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı! Berat Özdemir...
Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fraport-Tav Antalyaspor’u mağlup ederek iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi adına sezonun en uzun serisine imza atmayı hedefleyen Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Berat Özdemir, 22 kişilik kamp kadrosunda yer almadı.
Süper Lig’de oynadığı son iki maçı da kazanarak yükselişe geçen Trabzonspor, yarın deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak. Bu maçı kazanarak ligde yakaladığı iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi adına sezonun en uzun serisine imza atmayı arzulayan Trabzonspor'un maç kadrosu da belli oldu.
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Trabzonspor'un 22 kişilik Antalyaspor kafilesinde takımla bugün antrenmana çıkan Berat Özdemir yer almadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor maç kafilesine şu isimlere yer verdi:
"Uğurcan Çakır, Erce, Arda, Hosseini, Edgar le, Vıtor Hugo, Hüseyin Türkmen, Pereira, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı , Nwakaeme, Sefa Kınalı, Ekuban, Djaniny, Afobe"