Konyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının ardından Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig ’e yaklaşık 1.5 ay ara verilecek. Bordo-Mavililer, bu süreçte 2.5 haftalık Antalya kampı planlıyor. Buradaki çalışmalar kapsamında, en az 2 hazırlık maçı oynanması da düşünülüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, bu uzun arayı adeta sezon başı kampı olarak görüyor ve dönüşte çok daha iyi bir takım izlettirmek istiyor.



