Trabzonspor'un Antalya planı
Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada .5 haftalık Antalya kampı planlıyor. Buradaki çalışmalar kapsamında, en az 2 hazırlık maçı oynanması da düşünülüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu uzun arayı adeta sezon başı kampı olarak görüyor ve dönüşte çok daha iyi bir takım izlettirmek istiyor.
Konyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının ardından Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig ’e yaklaşık 1.5 ay ara verilecek. Bordo-Mavililer, bu süreçte 2.5 haftalık Antalya kampı planlıyor. Buradaki çalışmalar kapsamında, en az 2 hazırlık maçı oynanması da düşünülüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, bu uzun arayı adeta sezon başı kampı olarak görüyor ve dönüşte çok daha iyi bir takım izlettirmek istiyor.