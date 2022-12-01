Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah saatlerindeki kampta idmanını yapan bordo mavililer, dinamik ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana milli takımlarda yer alan Maxi Gomez ve Stryger Larsen, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukhan Toköz'ün yanı sıra burnundan ameliyat edilen Marc Bartra, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, sağ alt arka adalesinde ağrı bulunan Jorge Djaniny ve izinli Montassir Lahtimi, sol uyruk ön kas spazmı yaşayan kaleci Hakan Aydın ve sol dizinde ödem bulunan kaleci Muhammet Taha katılmadı.

Trabzonspor kamp süresinde 2 hazırlık maçı yapacak. 3 Aralık'ta Regnum Futbol Center'da Hull City ile 7 Aralık'ta Antalya Corendon Airlines Park sahasında Crisytal Palace F.C. ile hazırlık maçı yapacak Karadeniz ekibi Antalya'daki hazırlıklarını sürdürecek.

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)