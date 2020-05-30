Liglerin ertelendiği dönemi fırsat bilen Trabzonspor gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlamıştı. Gençlere yönelen Bordo-Mavililer adeta gövde gösterisi yaptı ve Balıkesirspor'un gençleri Rahmi Anıl Başaran'la, Aly Malle transferlerini bitirdi. FANATİK de Fırtına'nın yeni transferi Malle'ye ulaştı. Malili oyuncu, Trabzonspor'u değerlendirdi. İşte 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleri...





'Taraftarlar yazmaya başladı'

"Trabzonspor çok kuvvetli ve çok iyi bir takım. Gençlere de çok şans veriyorlar. Böylece gençler de orada değerleniyor. Trabzonspor gençler için büyük şans. Şimdiden taraftarlar bana yazmaya başladı, umarım zamanla her şey iki taraf adına da güzel olacak. Süper Lig'i zaten takip ediyorum. Açıkcası benim tarzıma uygun bir lig. Daha çok boş alanlar oluyor. Orada yeteneklerimi daha iyi şekilde sergileyebilirim."

'Oynamak için geldim'

"Udinese'de iyi bir maaş alıyordum ancak paradan çok oynamak için buraya geldim. Balıkesir dönemim iyi geçti. İlk sezonumda elimden geleni yaptım. Türkiye'de çok mutluyum. Hayat şartları uygun. İnsanlar çok candan. Zaten Malili birçok arkadaşım burada çok başarılı oldu. Onlar ve her zaman yanımda olan menacerim Kaan Toker ilk senemde bana çok yardımcı oldu."

Okan Çellik



