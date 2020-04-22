Bordo-Mavililer'in hücum 3'lüsü servet değerinde... Hem sezon genelinde oynadığı futbolla hem de aldığı başarılı sonuçlarla ligde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor sadece sıralamada yükselmedi, aynı zamanda futbolcularının da değerlerini katladı. Sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına sadece 750 bin Euro'ya kiralanan Alexander Sörloth için 25-30 milyon Euro'luk astronomik rakamlar konuşulurken, Caleb Ekuban için de devler sıraya girdi.

3 takım talip

İki sezon evvel İngiltere Championship temsilcisi Leeds United'dan 1.2 milyon Euro'ya transfer edilen Ganalı golcü için İskoçya'nın iki ezeli rakibi Celtic ve Rangers kapışırken, İtalya'dan da Lazio'nun transfer yarışında olduğu gelen haberler arasında. Karadeniz ekibinin, Ekuban için yaklaşık 10 milyon Euro gibi bir rakamı bonservis olarak belirlediği öğrenildi.

8 milyon kabul edilmedi

Sörloth ve Ekuban için yaklaşık 40 milyon Euro değer biçen Bordo-Mavili yönetim, Nwakaeme'yi de takımda tutmakta zorlanabilir. Nijeryalı oyuncu için sezon başında ismi açıklanmayan bir Çin ekibinden 6 milyon Euro'luk teklif geldiği duyurulurken, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in, 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Fırtına iki sezonda toplam 24 gol, 20 asistle oynayan 31 yaşındaki oyuncu için de 13-14 milyon Euro'luk bedel biçti.