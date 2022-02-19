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Trabzonspor'un Alanyaspor'a karşı şansı tutmuyor

Trabzonspor'un yarın karşılaşacağı Alanyaspor'a karşı şansı tutmuyor. Bordo mavililer, ligde Akdeniz ekibiyle karşılaştığı son 4 maçtan galibiyet alamadı.

19 Şubat 2022, Cumartesi 08:00 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un Alanyaspor'a karşı şansı tutmuyor

Bordo-Mavililer yarın karşılaşacakları Alanyaspor 'a karşı son dönemde başarılı olamıyor. Karadeniz ekibi rakibiyle ligde oynadığı son 4 karşılaşmada da galibiyet alamadı, tek zaferi Türkiye Kupası finalinde 2-0'lık skorla yaşadı. Trabzonspor 'un 10 Kasım 2019'da iç sahada 1-0 kazandığı mücadelenin ardından rakibi karşısında 3 beraberlik, 1 yenilgisi oldu. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma, Cornelius ve Diedhiou'nun karşılıklı golleriyle 1-1 bitmişti.

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