Bordo-Mavililer yarın karşılaşacakları Alanyaspor 'a karşı son dönemde başarılı olamıyor. Karadeniz ekibi rakibiyle ligde oynadığı son 4 karşılaşmada da galibiyet alamadı, tek zaferi Türkiye Kupası finalinde 2-0'lık skorla yaşadı. Trabzonspor 'un 10 Kasım 2019'da iç sahada 1-0 kazandığı mücadelenin ardından rakibi karşısında 3 beraberlik, 1 yenilgisi oldu. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma, Cornelius ve Diedhiou'nun karşılıklı golleriyle 1-1 bitmişti.