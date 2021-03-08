3 gündür ekibiyle birlikte rakip Alanyaspor’u analiz eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, öğrencilerine uyarılarda bulundu. Alanya’nın çok tehlikeli bir takım olduğunu anlatan ve 90 dakika yüksek disiplin isteyen tecrübeli hoca, “Rakip önde baskı yaparken, arkadan boşluklar bırakabiliyor. Bu alanları iyi değerlendirip sonuca gideceğiz. Atağa hızlı çıkmamız çok önemli. Basit top kaybı bize sıkıntı yaratır. Dikkatli olmalıyız” dedi. Kanatlarda görev yapacak Nwakaeme ve Ekuban’ın sık sık savunmaya yardım etmesini isteyen Abdullah hoca, merkezi de Berat, Abdulkadir Parmak ve Bakasetas ile güçlü tutacak. Avcı, son Kasımpaşa maçında çok önemli fırsatlar yakalanmasına rağmen 2 gol atan oyuncularından bu kez son vuruşlarda daha dikkatli davranmalarını istedi.



