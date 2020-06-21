Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarında görev yapamayan kaptan Sosa'da yer aldı

Kadro şu şekilde;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MAJID HOSSEINI

MANUEL DA COSTA

ATAKAN GÜNDÜZ

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

KEREM BAYKUŞ

GUILHERME

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ