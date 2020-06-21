Trabzonspor'un Alanyaspor kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarında görev yapamayan kaptan Jose Sosa'da yer aldı
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarında görev yapamayan kaptan Sosa'da yer aldı
Kadro şu şekilde;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
ATAKAN GÜNDÜZ
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
BADOU NDIAYE
KEREM BAYKUŞ
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ