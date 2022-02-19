Süper Lig 'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor 'un kadrosu belli oldu. Kadroda Hamsik, Abdülkadir Ömür, Anders Trondsen, Denswil ve İsmail Köybaşı yer almadı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Tymoteusz Puchacz, Vitor Hugo, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Edin Vişça, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo, Fode Koita