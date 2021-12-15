Abdullah Avcı yönetimindeki ilk deplasman yenilgisini geçtiğimiz hafta Antalya’da alan Trabzonspor , Akyazı’da taraftarının önüne yara sarmak için çıkacak. Bordo-Mavililer, iç sahada oynadığı son 4 lig maçını da kazandı. Sırasıyla Fenerbahçe , Rize, Gaziantep ve Adana Demirspor’u mağlup eden Karadeniz ekibi, Hatayspor’u da yenip 5’te 5 yapmayı hedefliyor. Hafta içinde Altay ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fırtına, ilk yarının son maçında Başakşehir’i konuk edecek.

3.yerli soru işareti

Fırtına’nın cumartesi günkü Hatayspor mücadelesine nasıl bir 11’le çıkacağı şimdiden merak konusu olurken, özellikle sahadaki 3. yerli için belirsizlik var. Uğurcan Çakır ve sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür’ün yeri garanti. Peres’in esas yeri olan sağ beke dönmesi yüksek ihtimal. Bu durumda orta sahanın merkezinde Dorukhan ile Berat’tan biri tercih edilecek. Berat form düşüklüğü yaşarken, Dorukhan’ın bir adım önde olduğu öğrenildi. Diğer alternatif ise Abdulkadir Parmak.

Koita 11'i zorluyor

2 maçtır sonradan oyuna dahil olan Fode Koita, istekli görüntüsünü antrenmanlarda da sürdürüyor. Tecrübeli forvet, Hatay maçına 11’de başlamak için elinden geleni yapıyor, hocasının gözüne girmeye çalışıyor. Djaniny’nin ileri üçlüdeki yeri garanti gözükürken, diğer isim Abdülkadir Ömür olacak. Nwakaeme’nin durumuna göre, Cornelius ile Koita’dan birinin tercih edileceği öğrenildi.