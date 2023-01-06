Bordo-Mavililer, evindeki son maçta Fenerbahçe 'yi yenerek şampiyonluk yarışına tutunmuştu. Ancak son oynadığı Karagümrük mücadelesinde aldığı 4-1'lik yenilgi, Fırtına için büyük bir şok oldu. Trabzonspor 'un bu ağır yenilgiye nasıl bir reaksiyon vereceği merakla bekleniyordu. Abdullah Avcı ve öğrencileri, adeta yıkılmaz bir kale haline getirdikleri Akyazı Stadı'nda yine zafere ulaşmayı bildi. Fırtına, Bajic(k.k.),Gomez ve Doğucan'ın kaydettiği gollerle Giresunspor'u3-0 mağlup etmeyi bildi.

Son yenilgi 2021'de

Bu galibiyet, Trabzonspor'un Süper Lig'de iç sahadaki müthiş yenilmezlik serisini de devam ettirdi. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor 'a evinde 3-1 kaybeden Bordo-Mavililer, ardından ligde oynadığı 33 iç saha maçında 21 galibiyet ve 12 beraberlik aldı. Tam 669 gündür Fırtına'nın Akyazı'da bileği bükülmüyor!

Jean Gbamin Bartra'yı aratmadı

AbdullahAvcı, cezalı Marc Bartra'nın yokluğunda stoperde Stefano Denswil'i değil, orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i tercih etti. 27 yaşındaki futbolcu, Vitor Hugo ile iyi bir uyum yakaladı. Gbamin, savunmada kritik müdahaleler yaparken, geriden oyun kurma ve topu rakip yarı alana taşıma konusunda da son derece başarılıydı. Fildişili oyuncu, Giresunspor karşısında arkadaşı Bartra'yı aratmadı. Gbamin, 6 ikili mücadelenin 5'ini, 3 hava topunun tamamını kazanırken, sahada en fazla isabetli pas atan isim oldu.

Trezeguet çok çalıştı

Mısırlı yıldız, dün Trabzospor'un en istekli oyuncularının başında geldi. Sol kanatta görev yapan Trezeguet, maç içerisinde sürekli gezdi, sağ kanada geldi, ceza sahasına girdi. Başarılı futbolcu, takımına gol kazandırmak için elinden geleni yaptı, 3 kez faulle durduruldu. Trezeguet, 61'de Naci Ünüvar'ın oyuna girmesinin ardından sağ kanada geçti. Burada da aynı şekilde mücadelesine devam etti. Mısırlı oyuncu, 4 kez kaleyi yoklasa da ağları sarsamadı. Trezeguet, girdiği 11 ikili mücadelenin 6'sını kazandı.

Uğurcan Çakır kalesini kapattı

Yıldız file bekçisi için Karagümrük mücadelesi şanssız geçmiş ve kalesinde 4 gol görmüştü. Uğurcan Çakır, bu yenilginin şokunu üzerinden attı, Giresunspor mücadelesinde başarılı bir performans sergiledi. 26 yaşındaki kaleci, ilk yarıda kritik bir kurtarış yaparken, ikinci yarıda yakın mesafeden arkadaşından seken topu tutmayı başardı. Uğurcan, Giresunspor'un savunmanın arkasına gönderdiği paslarda da zamanında çıkışlar yaparak tehlikeyi önledi.

21 saniyede golünü attı!

Abdullah Avcı, bu sezon fazla süre vermediği Doğucan Haspolat'ı Bakasetas'ın yerine oyuna dahil etti. Değişiklik tamamlandığında dakikalar 73.40'ı gösteriyordu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, topla buluşur buluşmaz ilk şutunda ağları havalandırdı. Gol olduğunda dakikalar 74.01'i gösteriyordu. Doğucan böylece oyuna girdikten sadece 21 saniye sonra fileleri sarsmayı başardı. Doğucan, Trabzsonspor formasıyla Süper Lig'de bulduğu ilk golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Genç futbolcu, Bordo-Mavililer'de şu ana kadar ligde 6 mücadelede 113 dakika süre alırken tek skor katkısını dün Giresunspor karşısında yapmış oldu.

1 olmadı, 2 olmadı 3.'de golünü attı!

Maxi Gomez, kendisine yoğun önlem alan Giresunspor savunması karşısında ilk yarıda fazla varlık gösteremedi. Uruguaylı yıldız, ikinci devrede ise daha etkili oldu. 67. dakikada sağdan kullanılan kornerde kafayı vuran Gomez, kaleci Onurcan'ı geçemedi. Bu pozisyonun devamında bir korner daha oldu, 26 yaşındaki yıldız yine kafayı vurdu, Onurcan bir kez daha harika bir şekilde topu kornere çeldi. Köşe gönderinden gelen ortaya bu kez arka direkte Trezeguet kafayı vurdu, kaleci yine gole izin vermedi ancak Maxi Gomez dönen topu sert bir vuruşla filelere yollamayı başardı. Uruguaylı oyuncu böylece ligde son 4 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Yıldız forvet için gecenin tek tatsız yanı, 62'de gördüğü kartla cezalı duruma düşmesi oldu.