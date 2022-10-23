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Trabzonspor'un Akyazı'da bileği bükülmüyor

Evinde oynadığı son 29 maçı kaybetmeyen Fırtına, Sivas galibiyetiyle serisini 30'a çıkarttı. Karadeniz devi, bu süreçte 19 galibiyet ve 11 beraberlik aldı.

23 Ekim 2022, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un Akyazı'da bileği bükülmüyor

Bordo-Mavililer, ligde oynadığı maçlarda Akyazı Stadyumu'nu adeta rakiplerine dar etti. Son dönemde yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor , Sivasspor maçından önce sahasında oynadığı 29 maçı da kaybetmemişti. Yiğido karşısında alınan 3 puanın ardından bu seri 30 maça çıktı. Fırtına, söz konusu periyotta tam 19 kez galip gelirken, 11 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Fırtına, 30 maçlık seri yakalarken, bundaki en büyük desteklerden biri de şüphesiz taraflarlardan geldi.

21 binden fazla taraftar

Dün akşam gerçekleşen karşılaşmada Bordo-Mavili taraftarlar, her zaman olduğu gibi takımlarını yalnız bırakmadı. 21 binden fazla futbolsever, 90dakika boyunca oyunculara tam destek verip, 3 puanın mimarlarından biri oldu.


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