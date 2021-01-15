Trabzonspor, Ahmed Kutucu transferinde önemli mesafe katetti. Almanya’nın köklü gazetesi Bild, Bordo-Mavililer’in Ahmed konusunda favori kulüplerden biri olduğunu belirtti. Schalke 04’ten ayrılmayı düşünen 20 yaşındaki forvetin, kiralık şekilde başka kulübe gidebileceği yazıldı. Toplamda 5 takımın Ahmed Kutucu’yu istediği ancak Trabzonspor ile Hollanda’dan Heracles’in favori olduğu vurgulandı. Schalke 04’ün pazar günü E.Frankfurt ile oynayacağı lig maçının ardından Ahmed Kutucu’yla ilgili kesin kararını vereceği öğrenildi.
YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...