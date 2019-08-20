Trabzonspor'un AEK maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı AEK maçı kamp kadrosu belli oldu.

20 Ağustos 2019, Salı 13:04 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un AEK maçı kamp kadrosu belli oldu

Buna göre kadro şu oyunculardan oluşuyor;

UĞURCAN, ERCE, ARDA, HÜSEYİN, MAJID, IVANILDO, CAMPI, PEREIRA, NOVAK, SOSA, PARMAK, OBI MIKEL, DOĞAN, A. CANBAZ, A. ÖMÜR, YUSUF, TONY, DONIS, EKUBAN, SÖRLOTH

Hazırlıklar sürdü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında  Yunanistan’ın AEK takımıyla 22 Ağustos’ta deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor,  hazırlıklarını İstanbul’da sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman  yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde  gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar yaptığı  belirtildi.

Açıklamada, antrenman sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim  kurulu üyeleri ile Siirt Valisi Ali Fuat Atik’in teknik direktör Karaman ile  görüşerek AEK maçı öncesi başarılar dilediği kaydedildi.

Trabzonspor’un, İstanbul’daki hazırlıkların ardından bugün Atina’ya  gideceği ve çalışmalarına burada devam edeceği aktarıldı.

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